En falliterklæring. Det er Annes mening om ældreplejen i Odense

I aftengruppen har de i gennemsnit 30 besøg på en vagt, der varer mellem syv en halv og otte en halv time. På de besøg skal de løse tæt på 60 opgaver hjemme hos de ældre borgere. Det kan være alt fra at give medicin og tage støttestrømper af til personlig hygiejne og toiletbesøg.

Bag gennemsnittet gemmer der sig kørelister, hvor medarbejdere skal besøge mere end 40 borgere, mens andre har 20 af de mere tidskrævende besøg. Det kan være et kateter, der skal skiftes, eller håndtering af insulin til patienter med sukkersyge.

Vi har også talt med en række eksperter om, hvad det tidspres kan betyde for de ældre og for medarbejderne.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, trækker konsekvenserne for de ældre hårdt op:

- Det er uansvarligt, fordi det betyder, at medarbejderen kommer ind hos svækkede ældre med overtøjet på. Den ældre, som har behov for hjælp, kan straks se, at det her går hurtigt. Det kan for eksempel også betyde, at der sker fejlmedicinering, og det kan være livstruende, siger han.

På Roskilde Universitet sidder Tine Rostgaard, professor i velfærd, der også mener, det er mange besøg på en vagt.

- Det lyder som en travl vagt både for medarbejderne og for borgeren. Det bliver noget med at komme hurtigt ind og ud ad døren. Et besøg, hvor man ikke kan nå at sige pænt goddag og spørge til, hvordan dagen er gået hos borgerne, siger hun.

Tine Rostgaard står selv bag flere undersøgelser af kvaliteten af arbejdet i ældreplejen. For syv år siden viste hendes forskning, at medarbejderne allerede den gang var pressede med et gennemsnit på 14,6 besøg på en vagt.

- Når en medarbejder har så mange ture, kan det betyde, at der ikke er tid til at tage sig af en borger, der har det skidt, fordi man ved, at mange andre borgere venter, forklarer Tine Rostgaard.

Det bliver også sværere at dyrke den relation til borgerne, der er en vigtig del af plejen.

- Det er skidt, hvis man bare kommer ind og giver medicin. Det er yderst betydningsfuldt at vide, hvilke behov personen har, men muligheden for at se dem som en person og dyrke relationen er også vigtig. Det er et menneske, ikke en maskine, man er på besøg hos, siger Tine Rostgaard.