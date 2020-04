En fynbo får svar: Hvor langt skal du sætte dig fra en forsamling i parken?

Fyns Politi har forsamlinger på hjernen i denne tid. En af deres opgaver er nemlig at sørge for, at fynboerne overholder loven og kun mødes på forsvarlig vis.

Men i en tid hvor solen og varmen er strømmet ned over for eksempel Munke Mose i Odense, så har det ikke være helt nemt at håndhæve det såkaldte forsamlingsforbud.

Det er nu heller ikke 100 procent gennemskueligt. Derfor har TV 2/Fyn også modtaget et spørgsmål fra Jan Juul Mortensen om, hvordan man definerer en forsamling, når der er mange til stede. Som på en forårsdag i Munke Mose.

En fynbo får svar Det anbefales at holde afstand til andre personer 1-2 meter. Det er forbudt at forsamles mere end 10 personer. Spørgsmålet er nu: Hvad adskiller om det vurderes som en, to eller flere forsamlinger? - Jan Juul Mortensen

For at blive knivskarp på forsamlings-definitionen har vi allieret os med politiinspektør Henrik Skals fra Fyns Politi. Han fortæller, at det altid beror på et konkret skøn i den enkelte situation, men at der er en klar definition af, hvornår en flok mennesker i nærheden af hinanden defineres som en forsamling: De skal have et fælles formål.

- Det kan være at hygge sig omkring en pizza eller noget musik. Det må de gerne, så længe de ikke er mere end ti i alt.

Men hvis flere forsamlinger er for tæt på hinanden, så er det ikke længere lovligt. Så er det nemlig at betegne som en "fælles fest", og det er mod loven, siger Henrik Skals.

- Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der skal være mere end to meter mellem hver person. Uanset om man kender hinanden eller ej. I det offentlige rum skal der være en tydelig afstand. Hvis vi ser grupperne være for tæt på hinanden, så beder vi dem om at sprede sig noget mere, siger han.

Der skal være mere end to meter mellem grupperne Henrik Skals, Fyns Politi

Hundehvalpe i flok

Så er der det med selve flokken, forsamlingen. Skal de også holde to meters afstand mellem de ti mennesker?

Det er politiet ikke så optaget af, for nu er vi inde på området med anbefalinger og ikke påbud. Hvis man overskrider en anbefaling, er det muligvis dumt, men ikke ulovligt.

Hvis for eksempel en flok teenagere mødes i Munke Mose, er de vant til at kravle rundt på hinanden som kåde hundehvalpe. Det kan stadig forekomme under coronaepidemien, og det får de ikke nogen bøde for.

Vi vil gerne undgå forbud, så vi opfordrer indtrængende til at fynboerne overholder reglerne. Henrik Skals, Fyns Politi

Men sundhedsmyndighederne anbefaler at holde to meters afstand. Især hvis man ikke er tæt bekendte i forvejen.

- Søskende og kærestepar, der er vant til at være tætte, kan godt sidde tæt i en park, men hvis man bare mødes og ikke plejer at være sammen, så er anbefalingen fra myndighederne at holde de to meters afstand, siger Henrik Skalls.

Fyns Politi vil gerne undgå at skulle udstede forsamlingsforbud ligesom på for eksempel Islands Brygge i København.

- Vi vil gerne undgå forbud, så vi opfordrer indtrængende til, at fynboerne overholder reglerne, siger Henrik Skals.

