En fynbo spørger: Er min astma en risiko i arbejdet som betjent?

Mens store dele af samfundet er lukket under corona-pandemien, er visse kritiske funktioner stadig nødt til at blive varetaget. Det gælder blandt andet sundhedspersonalet og politi, der hver dag risikerer at komme i tæt kontakt med mange mennesker.

Og hvad gør man så, hvis man lider af astma og stadig er nødt til at passe sit arbejde? Hvor udsat er man ved eventuel smitte? Det spørgsmål har betjent Torben Jensen fra Odense stillet til TV 2/Fyn.

Spørgsmål fra en fynbo Jeg er 54 år, har astma og går på arbejde som politimand på gadeplan. Er jeg særligt udsat? Torben Jensen, Odense

I de senste to uger har han været på gaden i Odense for at patruljere og sikre, at folk overholder reglerne om ikke at forsamles i grupper på mere end ti personer. Selvom dagene har været mere stille end normalt, bekymrer han sig over den risiko, der er forbundet med at skulle i tæt kontakt med mennesker på arbejdet.

- Jeg tænker over, om folk kan komme til at hoste på mig, men jeg har heldigvis ikke været ude i nogle situationer endnu, hvor det har været et problem. Lige nu føles det som om, at det er søndag hver dag, fordi der ikke er nogen mennesker på gaden, men hvis vi skal slås med folk, er det klart, at vi kommer tæt på, siger Torben Jensen.

Læs også En fynbo spørger: Hvornår er jeg rask?

Ikke i særlig risiko

Hos Sundhedsstyrelsen har man oplistet flere risikogrupper, som er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus. De tæller blandt andre personer med hjertekarsygdomme, diabetes, kræft og kroniske lungesygdomme. Disse bør tage flere forholdsregler og sørge for at blive hjemme i den udstrækning, det er muligt.

Da Torben Jensens astma er under kontrol med medicin, tilhører han ikke en risikogruppe, og hans læge har derfor rådet ham til at se tiden an og tage på arbejde.

Professor og læge Hans Jørn Kolmos mener heller ikke, at velbehandlet astma udgør en særlig risiko i politiarbejdet, så længe man følger rådene om behørig afstand og god hygiejne.

Læs også Undgå smitte på færgen: Rejs ikke til de sydfynske øer i påsken

- Hvis ens astma er velbehandlet, fungerer luftvejene, og det er det, der er afgørende, siger han og fortsætter:

- Han skal forholde sig fuldstændig normalt, læse op på hygiejnerådene, holde afstand til folk og vaske sine hænder. Derudover bør han gøre rent omkring sig på berøringsflader og holde respektfuld afstand til de ældre.

Mængde af virus kan have betydning

Torben Jensen har i nyhederne set et eksempel på en mand på hans egen alder, der havde astma og blev alvorligt syg af coronavirussen, mens ægtefællen kun udviklede almindelige influenza-lignende symptomer.

Derfor frygter han, at det samme vil ske for ham, hvis han bliver smittet.

- Jeg kunne se på ham, at han var temmelig rystet over, hvordan det påvirkede ham, siger Torben Jensen.

Ifølge Hans Jørn Kolmos bør det dog ikke handle om astmaen, hvis den er velbehandlet. Til gengæld tyder meget på, at mængden af virus ved smitte kan have indflydelse på, hvor syg man bliver. Derfor kan et medlem af en husstand godt udvikle milde symptomer, mens et andet udvikler et mere alvorligt sygdomsforløb.

- Hvis konen eksempelvis starter med at blive smittet med en lille mængde virus, og hun giver smitten videre derhjemme, hvor man er tæt sammen, så risikerer ægtefællen at få en større mængde virus, end hun fik til en start. Derfor kan den ene godt blive meget mere syg, forklarer han.

Fortsætter arbejdet lidt endnu

I Odense har svaret fra Hans Jørn Kolmos været med til at skabe afklaring.

- Det var meget godt at få et svar fra ham. Og så kan jeg kun glæde mig over at være mere beroliget, når jeg går på arbejde, siger Torben Jensen.

Læs også En fynbo får svar: Hvorfor lader man ikke de unge blive smittet?

Alligevel vil han ikke afvise, at han godt kunne finde på at arbejde hjemmefra, hvis antallet af alvorlige smittetilfælde skulle stige kraftigt.

- Hvis vi rammer et stort antal patienter med behov for respirator, vil min mavefornemmelse nok sige mig, at det er på tide at få noget hjemmearbejde, siger han.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet.