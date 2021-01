En halv milliard på vej til Odenses folkeskoler: Se, hvornår din skole får penge

Folkeskolerne i Odense kan snart se frem til et større beløb fra Odense Kommune. Kommunen har nemlig valgt at afsætte en halv milliard kroner til folkeskolerne, så de kan renovere og bygge nyt.

Dette vil ske over de næste tre år, hvor Odense Kommune vil indgå aftaler med byens forskellige lokalområder. Aftalerne vil blive indgået mellem byrådet og et udvalg af lokale repræsentanter fra hvert lokalområde.

Læs også Vil have lys i corona-mørket: - Lad os lempe restriktionerne

- Vi har rigtig mange folkeskoler i Odense, som er bygget for halve og hele århundreder siden, og den måde, som man drev skole på dengang, er en anden, end man gør i dag. Vi har nogle skoler, der trænger til at blive moderniseret, og vi har også noget vedligehold, vi skal have kigget på, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Pengene til at renovere folkeskolerne er en del af en større beslutning i Odense Byråd om at investere 1,8 milliarder i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Beslutningen er indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

- Det er en supergod plan, fordi den netop ikke kun renoverer bygningerne, men det er en endnu bedre plan, fordi den fortæller, hvordan vi sætter de bygninger i spil i forhold til de borgere, der bor lige præcis i nærheden af de bygninger, siger Susanne Crawley (R), der er rådmand i Odense Kommune.

Prioriteret rækkefølge

Ikke alle skoler får penge samtidig. Der er lavet en rækkefølgen for, hvilke skoler der først kan se frem til et løft. Dette er prioriteret ud fra kriterier som eksempelvis skolens vedligeholdelsesbehov og distriktets størrelse.

De første skoler vil kunne se frem til en portion penge i foråret 2021.

Læs også Antallet af indbrud på Fyn styrtdykker - sådan går det, hvor du bor

- Der er simpelthen både nogle grænser for, hvor hurtigt vi kan skaffe pengene, fordi det netop er en tiårsplan, som jo også handler om, at finansieringen skal skaffes over ti år, og så er der også noget, der handler om, hvor mange håndværkere der er i byen, og hvor hurtigt man kan bygge og sagsbehandle, siger Susanne Crawley.

Men Peter Rahbæk Juel er ikke i tvivl om, at det er en vigtig prioritering.

- Der er ingen tvivl om, at den bygningsmæssige facilitet betyder rigtig meget for, hvordan du kan have undervisning. Er der for eksempel plads til bevægelse, er der gode arbejdsforhold til lærerne, og er der faglokaler og sådan noget. Det hele skal passe til, hvordan den moderne folkeskole skal drives. Og det har selvfølgelig også indvirkning på læringen, siger Peter Rahbæk Juel.

Sådan er Odenses skoler prioriteret Foråret 2021: Spurvelundskolen, Provstegårdsskolen, Sanderumskolen, Næsby Skole, Dalumskolen, Korup Skole, Højmeskolen, Enghaveskolen og Nørrebjergskolen + Ubberud Skole 2022: Paarup Skole, Risingskolen, Kroggårdsskolen, Agedrup Skole, Tarup Skole, Seden Skole, Åløkkeskolen, Rosengårdskolen, Søhusskolen, Rasmus Rask-Skolen, Hunderupskolen og Sct. Hans Skole 2023: Højby Skole, Ejerslykkeskolen, Stige Skole, Skt. Klemensskolen, Holluf Pile Skole, Vestre Skole, Tingløkkeskolen, Munkebjergskolen, Hjalleseskolen, Tingkærskolen, Lumby Skole Kilde: Odense Kommune

Særlige forhold i tre områder

For tre områder i Odense gælder særlige forhold i forbindelse med vedligeholdelsen. Dette er Vollsmose, Lumby og Ubberud.

Abildgaardskolen i Vollsmose renoveres og moderniseres særskilt som en del af omdannelsen af Vollsmose. I Lumby er byens første lokalaftale allerede planlagt, men dog undersøges skolens behov for vedligehold og eventuel modernisering.

Læs også Camilla og Jasmin savner ikke skolen: - Der er ro til at fordybe sig herhjemme

- Der skal ske en ret omfattende renovering af Abildgårdsskolen. Den bliver til Odinskolen. Her har vi en ambition om, at det skal være en skole, der har et særlig fokus på robotter og teknologi, siger Peter Rahbæk Juel.

I Ubberud er den anden lokalaftale allerede planlagt, og arbejdet går snart i gang.

- Jeg håber, at det betyder, at der er nogle medarbejdere og nogle børn og nogle forældre, der kommer til at synes, at de kommer til at gå på en bedre skole, siger Susanne Crawley.

Foto: Odense Kommune