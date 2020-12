Én kriminel for meget: Solbakken står til nedrivning

Det er på de yderste marginaler, at boligområdet Solbakken i Odense igen er placeret på årets ghettoliste, som bliver lavet af Transport- og Boligministeriet.

Ifølge statistikkerne er der én person for meget, der har en dom, og samtidig er der 13 personer for mange, der kun har uddannelse på grundskoleniveau.

Det er fjerde år i træk, at Solbakken er med på listen, og det betyder, at boligområdet dermed bliver klassificeret som en hård ghetto. Når det sker, skal der laves en udviklingsplan for området, som blandt andet betyder, at der kun må være 40 procent almene familieboliger, og det kan betyde, at op i mod 60 procent af boligerne i området skal rives ned.

Disse kommuner er klassificeret som hårde ghettoer i år

Område Kommune Mjølnerparken København Tingbjerg/Utterslevhuse København Tåstrupgård Høje-Taastrup Ringparken Slagelse Motalavej Slagelse Vollsmose Odense Solbakken mv Odense Nørager/Søstjernevej Sønderborg Stengårdsvej Esbjerg Sundparken Horsens Skovvejen/Skovparken Kolding Bispehaven Aarhus Gellerupparken/Toveshøj Aarhus

Et boligområde, der har 2,27 procent eller flere beboere med domme, overskrider kriteriet for antal dømte i et boligområde. I Solbakken er der 2,30 procent. Omregnet til hele personer er der tale om én person for meget.

GHETTOLISTEN Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til ar bejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennem snittet over de seneste 2 år. 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennem snittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddan nelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kilde: Boligministeriet Se mere

Der er en række kriterier, som boligområderne bliver vurderet på. Tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelsesniveau og indkomst.

Hvis beboersammensætningen slår ud på to af kriterierne kan man havne på ghettolisten, hvis der samtidig er over 50 procent beboere med anden etnicitet end dansk.

- Det er jo groteskt

Odense Kommune har iværksat en lang række indsatser i området for at ændre på sammensætningen af beboere i området. I oktober fremlagde Odense Kommune i samarbejde med boligselskaberne Civica, FAB, Odense Boligselskab en udviklingsplan, der har til formål at ændre beboersammensætningen.

Brian Dybro (SF) er social- og beskæftigelsesrådmand i Odense Kommune, og han umiddelbare reaktion på den ny liste er frustration.

- Det her er jo groteskt. Vores indsats har virket, vi har fået flere i arbejde, og så er det sandsynligvis en person for meget på kriminalitetskriteriet, som gør, at der er krav om at vi skal rive op mod 400 boliger ned i Solbakken, og det giver under ingen omstændigheder mening.

Området Solbakken Solbakken er placeret i det nordøstlige Odense ca. 2,5 km fra centrum. Der bor ca. 1.300 beboere fordelt på 644 husstande. Solbakken består af fire afdelinger: Solbakken

Påskeløkken

Riisingsparken

Smedeløkken

- Vi har gjort alt i vores magt for at ændre beboersammensætningen, siger han.

Sidste år tilbød man også en flyttebonus til kriminelle i området, hvis de bosatte sig andre steder end i Solbakken. Tilbuddet lød på, at folk der havde fået en dom i 2019 kunne få 15.000 kroner i flyttehjælp. Der var dog kun tre, der tog imod tilbuddet, og en prognose fra september i år forudså også, at Solbakken ville ende på ghettolisten igen.

- Jeg er enig i målet om, at man skal ændre i beboersammensætningen, men bulldozerne skal blive i garagen. Det er så marginal en forskel, så jeg synes, man skulle bruge noget sund fornuft, siger Brian Dybro og fortsætter:

- Alle fornuftige mennesker, der besøger Solbakken er overbevist om, at det ikke giver mening at rive boliger ned. Det kan være en beboer, der er taget med en joint i lommen. Det skal ikke betyde 400 boliger rives ned.

- Det handler ikke om regneark. Det handler sgu om mennesker, siger Brian Dybro.

Udover Solbakken er også boligområderne Vollsmose på årets ghettoliste. Området Korsløkkeparken var sidste år på ghettolisten, men er ikke på igen år.

Samlet byråd

Ifølge rådmanden er det et samlet byråd, der vil fortsætte med at forsøge at råbe Christiansborg op for at få lov til at lade boligerne stå.

- Vi fortsætter kampen, jeg kommer aldrig til at stemme for at rive flere hundrede boliger ned i Solbakken, for det giver under ingen omstændigheder mening. Det er et samlet byråd der har stået bag, at vi ikke skal nedrive boliger ude i Solbakken. Så vi fortsætter med, at forsøge at råbe folketinget op, for vi skal derhen hvor den sunde fornuft indfinder sig på Christiansborg, siger han.

Områder på den hårde ghettoliste har mulighed for at søge kompensation, men ikke hvis man overskrider antallet af krimnelle i området. Derfor kan Solbakken ikke søge kompensation.

Hønge vil have svar fra ministeren

Karsten Hønge (SF), der er valgt til Folketinget på Fyn, har som reaktion på den ny liste valgt at indkalde forligskredsen bag ghettoplanen for at få et svar fra ministeren.

- Det går over min forstand, at man kan placere et område, der faktisk har gjort en indsats, på dén liste, ved at bruge gamle tal. Ministeren skylder sgu’ nogle svar til de berørte beboere, siger han til TV 2 Fyn.

Nogle af de tal, den ny liste er baseret på, stammer fra 2019.

Spørgsmål til ministeren Karsten Hønge kalder som reaktion på Solbakkens inklusion på listen forligskredsen på ghettoaftalen for at få svar fra ministen. Læs hans spørgsmål til ministeren herunder. 1. Vil ministeren begrunde, hvorfor der ved vurderingen af, om et boligområde skal forblive på listen over særligt udsatte boligområder, ikke udelukkende benyttes aktuelle tal, eksempelvis tal indsamlet indenfor det sidste halve år?

Ministeren bedes herunder forholde sig til det rimelige i, at boligområdet 'Solbakken' på Fyn ender på den hårde liste, fordi man bruger uaktuelle tal?

2. Ministeren bedes svare på, hvorfor han endnu ikke har bakket op om en ’timeout’ for udsatte-listernes opdatering, så boligaftalen kan få lov til at virke?

