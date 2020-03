En millon masker til OUH forsvundet i Tyskland

Der er knaphed på masker på de danske sygehuse, hvor sundhedspersonalet er rådet til at spare på værnemidlerne i den kommende tid.

I slutningen af sidste uge var et fly ellers på vej til landet med en million masker til Odense Universitetshospital.

Men i weekenden kunne man konstatere, at maskerne aldrig nåede frem. Man formoder, at de er forsvundet fra flyet et sted i Tyskland, men ingen ved, hvor de er endt. Det oplyser Politiken tirsdag.

Mail sendt ud til personalet

Søndag eftermiddag blev en mail sendt ud til personalet på Odense Universitetshospital, hvor de blev orienteret om situationen.

Heri blev det ifølge avisen slået fast, at manglen på kirurgiske masker på sygehuset i øjeblikket er kritisk.

Overlæge ved Odense Universitetshospital Joachim Hoffmann-Petersen bliver også kontaktet af flere læger, der er bange for at blive smittet og dermed komme til at bringe smitten videre til kollegaer og patienter.

- Hvis vi selv smitter de svage patientgrupper, så skaber vi nye patienter for os selv. Dermed skabes en situation, hvor der kommer flere patienter, men færre sundhedspersoner på arbejde, fordi de skal holde sig hjemme i en til to uger i tilfælde af smitte, siger han til Politiken.

Ny sending ankommet

I øjeblikket er der nye leverancer på vej til de danske sygehuse, og flere virksomheder er også i gang med at omlægge deres produktion, så de kan bidrage med værnemidler.

Siden forsendelsen med masker til Odense Universitetshospital forsvandt i Tyskland, er et andet fly landet i Kastrup med 500.000 nye masker, testudstyr og beskyttelsesdragter ombord.

Ifølge avisen er der tale om en donation fra grundlæggeren af den kinesiske nethandel Ali Baba.