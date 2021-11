Én nattevagt til 45 beboere: Elses mand sover på gulvet, når han falder ned fra sin seng

- Nu slipper han for at komme på sygehuset, for man har lagt en madras på gulvet. Så triller han ned på den, men han skal jo gerne i seng igen, men det kan han ikke komme, for man skal være to til at få ham op i sengen igen. Derfor bliver han på gulvet og får lagt en dyne over sig, fortæller Else Larsen.

- Det er uværdigt

Debatten om Odenses ældrepleje har fyldt meget op til årets kommunalvalg, og det er måske heller ikke så mærkeligt, for over de næste 10 år stiger antallet af ældre borgere over 80 år med 150.000. Det betyder, at der skal være flere varme hænder i et fag, der i forvejen har en stor mangel på medarbejdere.

Under søndagens borgerdebat var den nuværende rådmand for ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell, en del af debatpanelet. Han fik som den første lov til at kommentere på Else Larsens historie.

Hvad tænker du, når du hører Elses historie?

- Jeg må med skam sige, at det er virkeligheden. Else har ret i det hun fortæller. Om natten har vi kun én nattevagt på plejehjem af den størrelse. Det er ikke godt nok, og det er også derfor, at vi har tilført flere penge. Det har jeg råbt og skreget på de sidste tre-fire år. Vi er skåret ind til benet, vi har udsultet området.