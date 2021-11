En nattevagt til mere end 40 borgere: Det er ikke unormalt for Odense

Her blev Søren Windell også spurgt, hvad han ville gøre. Han mente, at man skulle prioritere at få arbejdsløse i arbejde for at skabe vækst, mens penge derfra kunne blive brugt på de ældre.

Carsten Hansen fra Dansk Folkeparti mener derimod, at man bliver nødt til at kigge på arbejdsmiljøet, hvis man vil have flere til at tage arbejdet.

- Vi skal sørge for, at de har tid til at tale med borgeren, og vi skal sørge for, at de har tid til at vise deres faglighed. På den måde får vi flere til at vælge faget til, siger Carsten Hansen.