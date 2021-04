Én ny smittet: Vollsmose er langt fra nye nedlukningskriterier

Coronasmitten går den rette vej i Vollsmose-firkanten. Ligesom mandag er antallet af nye smittede den seneste uge faldet.

Tirsdag er der registreret 18 nye smittede de seneste syv dage, mens tallet mandag var på 25. Siden er der kun registreret én ny smittet.

Det betyder, at incidenstallet nu ligger på 196,9. Mandag lå det på 292,4, og søndag var det oppe på 339,1.

Dagens incidenstal er det laveste i to måneder. Man skal tilbage til 15. februar for at finde et lavere tal. Her var det 153,1.

I den mellemliggende periode har incidentstallet været oppe at ramme 973,4. Det var det 4. marts.