Mand dræbt af skud i Odense

En 31-årig mand er død efter en skudepisode i Odense-bydelen Vollsmose sent onsdag aften. Det bekræfter Fyns Politi.

Læs også To personer ramt af skud i Odense

Skudepisoden skete klokken 23.49. Politiet har været massivt til stede i området hele natten og torsdag morgen.

To personer er blevet ramt af skud. Begge er mænd og 31 år. Den anden 31-årige mand er hårdt såret, men er nu efter behandling stabil, oplyser politiet.

Konflikt mellem grupperinger

Fyns Politis efterforskere har arbejdet på stedet hele natten og er stadig i gang med gerningsstedsundersøgelser i Egeparken.

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Politiet vurderer, at skyderiet er en udløber af en igangværende konflikt mellem personer fra flere grupperinger. På gerningsstedet er der fundet flere patronhylstre.

- Vi kan ikke sige yderligere nu, men efterforskningen går i flere retninger og fortsætter på fuld kraft, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det ikke, om der er blevet anholdt nogen for skuddrabet.

Politiet vil afholde et pressemøde klokken 12.15, hvor flere oplysninger om nattens skudepisode formentlig vil komme frem. Til stede vil være politidirektør Arne Gram og borgmester Peter Rahbæk Juel.

Ifølge Fyens Stiftstidende er en hund også afgået ved døden i nattens skudepisode.

Skud affyret i sidste uge

Området omkring nattens skudepisode er fortsat afspærret.

I sidste uge blev der også affyret skud i Vollsmose. Fire personer blev i første omgang anholdt, men de blev løsladt uden sigtelser efter at være blevet afhørt af politiet. Politiet sagde i den forbindelse, at to grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken var i konflikt med hinanden.

Som følge af skudepisoden blev der torsdag i sidste uge indført en visitationszone.

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Læs også Efter skyderi: Politiet indfører visitationszone i Vollsmose