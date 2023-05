En person stukket ned i Vollsmose

Politiet er fredag talstærkt til stede i Vollsmose, efter at en person er blevet stukket med kniv.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad over for Fyens Stiftstidende.

- Jeg kan bekræfte, at vi fik en anmeldelse klokken 12.19 om noget slagsmål mellem nogle personer inde i centeret. Vi er relativt hurtigt på stedet to minutter efter, og der er en forurettet på stedet, som er stukket. Han er kørt på OUH, siger han til TV 2 Fyn.



Vagtchefen bekræfter, at knivoverfaldet er sket inde i centeret i Vollsmose, men nærmere ønsker han ikke at komme selve gerningsstedet.

Vagtchefen vil dog gerne sige, at det ikke umiddelbart er politiets teori, at der er tale om et bandeopgør.

- Vi efterforsker bredt, men der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være banderelateret.

Billeder fra stedet viser, at politiet undersøger området med politihunde. Milan Seyfabad oplyser til TV 2 Fyn, at politiet også er på stedte for at skabe tryghed i området.