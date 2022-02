En renovering, en flytning eller en nedlæggelse: Hvad skal der ske med friluftsbadet?

Politikerne skal diskutere friluftsbadets fremtid på by- og kulturudvalgsmødet den 23. februar. Hos Venstre er holdningen, at friluftsbadet skal bevares og blive, hvor det er.

- Vi har tidligere ment, og det gør vi stadig, at så længe der er grundlag for at bevare det, skal det være der. Baseret på fremstillingen mener vi, at det giver mest mening at beholde den nuværende placering, siger udvalgsmedlem for Venstre Araz Khan.

Svømmehold på venteliste

Dermed hælder Venstre til forvaltningens indstilling, nemlig at det bedst kan betale sig at beholde den nuværende placering, hvor man laver nye bassiner, eventuelt med en overdækning i de kolde måneder så friluftsbadet kan udnyttes i længere tid.

Der er flere svømmehold der står på venteliste, fordi der mangler vandtider til kommunens anlæg, og det er også en bevæggrund for at bevare og modernisere friluftsbadet, mener Araz Khan.

- Vi mangler simpelthen vandkapacitet i Odense. Så længe der er et behov, og friluftsbadet kan afhjælpe det, bør vi bevare det, siger han.

Ser frem til en god diskussion

By- og Kulturrådmand Søren Windell (K) er i store træk enig med sin byrådskollega fra Venstre.

- Jeg ser ikke for mig, at vi ikke har et friluftsbad i Odense i fremtiden, siger rådmanden, der dog samtidig erkender, at det er en dyr omgang, selv hvis man beholder friluftsbadet på sin nuværende placering i Bolbro.