En skjult skovhytte får stor betydning for Danmarks sikkerhed

Hvordan sikrer vi os, at vi kan kommunikere med hinanden, uden at nogen uvedkommende lytter med?

Det har SDU i Odense, DTU og Global Connect arbejdet med, og ud af det samarbejde er der lagt grundstenene til det, der bliver landets første kvantesikre kommunikationsnetværk, oplyser SDU i en pressemeddelelse.

Netværket kommer til at strække sig over 200 kilometer mellem lokationer i København og Odense - blandt andet via en hytte skjult i en skov ved Sorø, oplyser SDU.

Ifølge erhvervsminister Morten Bødskov (S) skal netværket sikre, at "teknologi, der skal sikre vores egen sikkerhed, ikke kommer i de forkerte hænder".