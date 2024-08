En trøje til 8.000 kroner: Kasper ejer 176 OB-trøjer - én trøje betyder mere end de andre

Omkring halvdelen af trøjerne i klædeskabene er såkaldte match worn-trøjer - altså trøjer, spillerne har haft på under en kamp.



Én gang er det lykkedes Kasper Brunsvig Vinkler at gribe en kamptrøje selv.

- Det var Martin Borres. Det var en kamp mod FC Midtjylland i 2005 på hjemmebane, husker han.

Resten af trøjerne har han enten købt eller fået foræret af spillere eller andre OB-fans.

Blod, sved og græs

Han vil skyde på, at han selv har brugt 70.000-80.000 kroner - måske endda mere. Han måtte af med 1.400 kroner for en match worn-hyldesttrøje til målmandslegenden Lars Høgh. Til gengæld er han efterfølgende blevet budt 8.000 kroner for den.

- Jeg siger til min kone, at det er en opsparing, hver gang hun opdager, jeg har købt en ny trøje. Men det kræver også, at vi på et tidspunkt sælger dem, og det kommer ikke til at ske, fortæller Kasper Brunsvig Vinkler.

Han og hustruen har ikke altid samme forståelse for de propfyldte klædeskabe. Alligevel har han fuld opbakning til sin hobby.

- Jeg gik engang og ventede på en kamptrøje, jeg havde købt. Da jeg fik åbnet pakken undrede min kone sig over, at der var jord og græs på den. For mig var det en måde at verificere, at den klart var ægte. Værdi er forskellig for alle, siger Kasper Brunsvig Vinkler.

Indtil nu er det blevet til 176 trøjer, men hans kone må sande, at det langt fra er her, samlingen slutter.

Foruden alle kommende trøjer - både hjemmebane-, udebane- og målmandstrøjer - jagter Kasper Brunsvig Vinkler også fortsat de trøjer fra tidligere sæsoner, der for ham udgør de meget synlige huller i samlingen i dag.