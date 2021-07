En tur i veterantog kan snart være fortid

Banedanmarks signalprojekt når til Odense i 2025, hvor Svendborgbanen bliver udstyret med det nye net. Dermed forsvinder muligheden for at køre med veterantog til Fruens Bøge i 2025. I 2027 forsvinder den sidste mulighed for at bruge veterantoget.

- Og så er vi effektivt lukket inde, og kan kun køre på vores egen cirka 1 kilometer lange bane, siger Filip Gram.



Fremtiden ser derfor kulsort ud for veterantogene.

- Enten skal der være meget færre veterantog, eller også skal der flere penge til, siger Filip Gram.