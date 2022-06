En uge på skinner: Letbanen undskylder kaos fredag

I en uge har odenseanerne kunnet tage letbanen rundt i Odense efter stor åbning i lørdags.

Men på syvende åbningsdag opstod store problemer, der varede det meste af eftermiddagen og aftenen fredag. Flere passagerer strandede i tog og på stationer uden informationer om årsagen til driftsforstyrrelserne.

Anja Philips datter Signe blev eksempelvis efterladt på et letbanestop i Bolbro, mens Morten Christian Olsen oplevede at stå med omkring 50 til 60 andre, der ikke kunne få lov til at komme ind i et tog på Hjallese Station.

- Jeg vil gerne beklage over for alle passagererne, som har haft en dårlig oplevelse i går med at vente på letbanen eller være strandet et sted, siger Odense Letbanes administrerende direktør, Dan Ravn lørdag til TV 2 Fyn.

Flere udfordringer

Fredagens store trafikudfordringer kommer som finale på flere småudfordringer i løbet af ugen, som kørestrømsfejl og et tog, der gik i stå.

I løbet af ugen har mange fynboer taget sig en gratis tur med letbanen, og deres tilbagemeldinger har overvejende været positive over den nye trafikform. Men fredagens udfordringer gjorde odensanerne fortvivlede.

Nadija Leest stod med sin kæreste på et letbanetog klokken 16.00 fredag for at prøve letbanen for første gang. Men på turen oplevede parret både, at dørene lukkede uventet, at al information forsvandt fra skærme i toget, at blive sat af og måtte vente næsten en time på at komme videre.



- Alt i alt en kaotisk og forvirrende oplevelse, som endte med, at vi først var hjemme igen omkring klokken 19.30. Vi ville egentlig bare prøve den nye letbane fra Tarup til Hjallese og tilbage igen, men turen blev langt fra som vi havde forventet, skriver Nadija Leest til TV 2 Fyn.