Privat indkvartering - for nu

Det forventes at der kan komme mere end 100.000 flygtninge til Danmark fra Ukraine. Der er allerede omkring 24.000, der har søgt mod Danmark.

Det rejser spørgsmål om, hvor de kan bo. Lige nu er der mange, der som Serhii bor privat. Men ligesom Serhii er det ikke en permanent løsning for mange af dem.

Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ikke kunne udelukke, at man akut ville kunne blive nødt til at huse flygtninge i telte. Men at det ikke er tanken, at de skal indkvarteres der i lang tid.

I Odense har borgmester Peter Rahbæk Juhl (S) foreslået, at man kunne huse de ukrainske flygtninge i blandt andet Vollsmose. Det vil dog kræve en ændring i lovgivningen så ukrainske flygtninge kan kategoriseres som vestlige flygtninge.

I første omgang afviste indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), at reglernes skulle laves om eller suspenderes. Siden har regeringen dog sagt, at de vil arbejde for, at ukrainere skal kunne indkvarteres i udsatte boligområder.åbnet for, at det rent faktisk kan blive relevant.

Det er dog ikke et forslag, der er blevet taget godt imod af alle.

Venstres byrådsmedlem i Odense Araz Kahn mener, det ville være en historisk fejl at gentage. I stedet mener han, at man bør gå i dialog med det private ejendomsmarked.