Endelig vished: Økonomisk redningsplanke betyder alverden for dyrskue

En lettet Sara Ekknud kan som dyrskuechef nu gå i gang med sommerens planer med større sindsro.

Det sker, efter det blev meldt ud mandag, at festivaler og andre større arrangementer vil få kompensation, hvis de bliver nødt til at aflyse på grund af corona.

En afklaring, som altså vækker lettelse i ledelsen for Det Fynske Dyrskue.

- Vi vil jo allerhelst åbne til sommer for en masse glade fynboer. Det skal der ikke herske nogen tvivl om, lyder det fra dyrskuechef Sara Ekknud, som forsætter:

- Men når det er sagt, så er et lys tændt for os nu. Vi er rigtig glade for, at vi endelig får noget vished. De sidste måneder har været alt andet end sjove. At gå rundt og planlægge i uvished. Vi har ikke haft nogen informationer - var vi købte eller solgt? Så det er rigtig dejligt, at vi nu endelig får besked om, at vi kan få kompensation, hvis vi ikke må åbne. Det betyder alverdens for os.

Det var SF’s kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk, som afslørede nyheden om den ekstra støtte mandag middag.

- Jeg er så glad for, at det endelig lykkes at sikre gode muligheder for at planlægge sommerens festivaler, samtidig med at vi holder hånden under festivalerne, hvis de bliver nødt til at aflyse, sagde hun i den forbindelse.

Små arrangører får mest kompensation

Der har været meget fokus på netop de store arrangementer, da det stadig er uvist, om de vil kunne afholdes.

Det vil nemlig afhænge af, om man på det tidspunkt er så langt med vaccinationer, at en egentlig trussel fra coronavirussen vil være tilstrækkelig ubetydelig.

Ordningen med kompensation gælder ifølge et aftaleudkast arrangementer over 350 personer, der vil kunne søge om at få dækket faste omkostninger og løn, hvis de ikke kan dækkes ellers stoppes.

Kompensationen vil følge en trappemodel. Den indebærer, at arrangøren får dækket op til 90 procent, hvis det gælder et økonomisk lille arrangement og ned til 50 procent, hvis det er et større, skriver Ritzau.