Endnu et gendannet dansk band spiller på Tinderbox

Folkene bag Tinderbox har torsdag afsløret endnu flere navne til sommerens musikfestival i Tusindårsskoven.

På plakaten kommer til at stå det gendannede danske band Spleen United, elektro-jazz-pioneeren Parov Stelar, grime-talentet AJ Tracey, singer-songwriter Banks og danske Jung og Clara.

̶ Foruden et længe ventet gensyn med Spleen United ser vi frem til at introducere AJ Tracey for publikum. Tracey er endnu ikke bredt kendt hos det danske publikum, men prognoserne siger, at det har ændret sig en hel del, når vi åbner dørene til Tinderbox 2020, siger festivalchef hos Tinderbox Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Spilledage afsløret

Spleen United huskes især for debutalbummet "Godspeed You into the Mainstream" fra 2005, der indeholdt hits som "Spleen UTD" og "Suburbia". Bandet gik i opløsning i 2013.

AJ Tracey spiller torsdag den 25. juni, Spleen United og Clara og Jung spiller fredag den 26. juni, mens Parov Stelar og Banks spiller lørdag den 27. juni.

Onsdag kunne Tinderbox afsløre, at gendannede Kashmir også kommer til spille om fredagen på næste års festival, der bliver den femte af slagsen i Odense.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven i Odense fra den 25. til 27. juni 2020. Post Malone, Lenny Kravitz og Lukas Graham er også annonceret til Tinderbox. Billetterne, der i øjeblikket koster 1.985 kroner for tre dages festival, er allerede til salg på festivalens hjemmeside.