Endnu et kolonihavehus ramt af brand

Opdateret Artiklen er opdateret med udtalelse fra Beredskab Fyn.

For anden gang på ti dage er et kolonihavehus i Martinsminde Haveforening i Odense blevet ramt af en brand.

Som den 20. januar opstod branden efter midnat. Denne gang gik alarmen natten til lørdag klokken 01.19.

Ifølge brandmand Bjarne Boller, Beredskab Fyn, var der ild i nogle møbler og andet inventar, blandt andet en sofa, som stod under en overdækning.

Huset er iøvrigt under ombygning eller nedrivning, og er dermed forladt. Der kom således ingen personer til skade ved branden, som hurtigt blev slukket.

Den 20. januar åd flammer et større kolonihavehus i samme kolonihaveforening. Branden var tæt på, at brede sig til nabohuset.

Også i Nyborg er ofte brand i kolonihavehuse. Således var der natten til fredag for 18. gang på to år brand i et kolonihavehus i Nyborg.

Natten til fredag gik det ud over et kolonihavehus i haveforeningen Skovly.

Foto: Localeyes/Frants Johannsen