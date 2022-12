Endnu værre end forventet: Nyt OUH risikerer først at åbne i 2026

Nyt OUH risikerer først at blive fuldt ud klar til patienter i 2026.

Det står ifølge TV 2 Fyns oplysninger klart efter et møde tirsdag i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling i Region Syddanmark, der blot havde ét lukket punkt på dagsordnen: "Anlægssag Det nye OUH".

Mandag kunne vi fortælle, at det nye supersygehus tidligst ville åbne i 2025.

Men efter udvalgsmødet tirsdag i Region Syddanmark viser det sig, at situationen formegentlig er endnu værre.

Dermed er der udsigt til en massiv forsinkelse på det projekt, der skulle have stået færdigt i 2023/2024 - efter i forvejen flere forsinkelser.

Tvist mellem ejer og entreprenør

Som TV 2 Fyn mandag kunne berette, er årsagerne til forsinkelsen, at priserne på materialer og lønudgifter er steget på grund af den aktuelle økonomiske krise.

Desuden har entreprenørerne haft store problemer med at skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft til at få udført arbejdet i tide.

Forsinkelserne og udviklingen i byggeriet kommer ifølge TV 2 Fyns oplysninger også til at betyde en fordyrelse af projektet på et trecifret millionbeløb.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger bokser regionen og den italienske hovedentreprenør CMB/Itinera om, hvor stor en andel af ekstraregningen, regionen og entreprenøren hver især skal påtage sig.

Det spørgsmål er endnu uafklaret, hvorfor begge parter endnu intet melder ud.

Formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), ønsker ikke at stille op til et interview, men skriver i en sms til TV 2 Fyn:

- Vi vil naturligvis kommunikere den præcise status for projektet, så snart vi har mulighed for det.

Vi har også forsøgt at få en kommentar fra regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kraglund. Hun ønsker ikke at lade sig interviewe og henviser til det svar, hun gav mandag.