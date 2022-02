Enhedslisten i Odense: Viceborgmesteren skal arbejde mere for pengene

Enhedslisten foreslår derfor, at de penge, som politikerne modtager skal gives til Rådet for Social udsatte-

- Vi foreslår derfor, at fuldtidsansatte politikere i Odense kommune afleverer de bestyrelseshonorarer, som de modtager oven i deres løn, til kommunen, og at de afleverede honorarer sættes i en pulje under Rådet for Socialt Udsatte i Odense og anvendes til at forbedre forholdene for de mest udsatte borgere i kommunen, siger byrådsmedlem for Enhedslisten Reza Javid.



Ministeren gav inspiration

Reza Javid henviser til, at indenrigsminister Kaare Dybvad Bek i sidste måned opfordrede kommunernes borgmestre til at overveje, om deres vederlag ud over den faste borgmesterløn er rimelig, og om de vil sige nej til honorarerne.

- Det er der flere borgmestre gjort - blandt andet borgmestrene i Svendborg og Aalborg - og det er selvfølgelig en mulighed for alle borgmestre, sagde indenrigsministeren i forbindelse med behandlingen af et lovforslag fremsat af SF.

Viceborgmesterlønnen er for høj

Enhedslisten mener også, at vederlaget for at være 1. viceborgmester i Odense skal sættes ned.

- Første viceborgmester har ingen faste opgaver eller møder. Vedkommende varetager opgaver, hvis borgmesteren er fraværende. Det betyder, at der er perioder, hvor 1. viceborgmesteren modtager vederlag med ganske få arbejdstimer eller uden at varetage nogle arbejdsopgaver.