Enhedslisten kommer fyringstruet klasseleder til undsætning

Flere politikere i Odense kræver en børnehaveklasseleder på en folkeskole i Odense fyret, efter at hun er kommet med skarpe holdninger til Israel.

Sundhedsrådmand og gruppeformand for Konservative i Odense Byråd Tommy Hummelmose fortalte søndag til TV 2 Fyn, at han ville have sagen behandlet politisk på næste byrådsmøde med henblik på en mulig fyring.

Men det kan han godt kigge langt efter, lyder det fra Enhedslistens byrådsmedlem Reza Javid. Han fortæller, at forslaget er sendt for sent til forvaltningen, og hvis det skal med på dagsordenen, kræver det, at et samlet byråd siger god for at tage emnet op. Og det gør Enhedslisten ikke.

- Enhedslisten er imod, at forslaget kommer på dagsordenen ekstraordinært. Det handler om en personalesag, og vi skal værne om kommunens ansatte og deres rettigheder ved at lade den relevante forvaltning sammen med personalejurister undersøge en eventuel sag om en medarbejder, siger han til TV 2 Fyn og uddyber:

- Vi skal ikke lægge politisk pres på en kommunal forvaltning i forbindelse med saglig behandling af personalesager.