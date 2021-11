Enhedslisten misser rådmandspost: - Det har været kampen værd

Søndag sprang partiet fra konstitueringsaftalen med Socialdemokratiet, Radikale, SF, Konservative og Nye Borgerlige og indgik i stedet en aftale med Venstre. Venstre havde den intention at få lov til at være tredjevælger til rådmandsposterne, mens Enhedslisten havde et håb om at få en rådsmandspost og kunne samtidig alligevel ikke se sig i en aftale med Nye Borgerlige.

- Det med Økonomiudvalget har betydet rigtig meget for os. Vi undgår også at være i konstituering med et ekstremt højreparti, så vi har opnået det, vi ville, fortæller Reza Javid.

To ekstra medlemmer i Økonomiudvalget

Ligesom SF og Radikale fik Enhedslisten to mandater i byrådet - men forskellen på de tre partier er, at SF og Radikale begge fik forhandlet sig til en rådmandspost på valgnatten.