Enhedslisten: Send letbanens etape 2 til folkeafstemning

Hvis man ifølge Reza Javid udsætter etableringen af letbanens etape 2 til et år efter, at etape 1 er oppe at køre, vil det give odenseanerne mulighed for at vænne sig til transportmidlet.

Det vil samtidig også give erfaring med den daglige drift og de tekniske vanskeligheder, der kan opstå, inden etape 2 vil blive igangsat.

En vejledende folkeafstemning

Men byrådspolitikerne er folkevalgte - så hvorfor ikke bare lade byrådet afgøre det?

- Det er også godt nok i de fleste spørgsmål. Men nogle ting kræver, at vi går til befolkningen for at spørge. Vi (byrådspolitikere red.) får bare vores stemmer hvert fjerde år. Men dette emne kræver handling, siger Reza Javid.

Netop spørgsmålet om en etape 2 af letbanen er et af kommunalvalgets helt store debatemner i Odense.

Derfor vil en lokal folkeafstemning for eller imod etape 2 blandt borgerne i Odense Kommune være at foretrække, fortæller spidskandidaten, der foreslår en vejledende folkeafstemning fremfor en bindende folkeafstemning.