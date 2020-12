Enhedslisten vil kræve højere leje til OB på stadion

Sammen med Socialdemokratiet, SF og Radikale satte Enhedslisten i september underskrift på næste års budget i Odense. Et budget der blandt andet afsatte 35 millioner kroner over to år til modernisering af Odense Stadion.

Men skal de være med i den endelige aftale, skal fodboldklubben OB, som i dag lejer sig ind på kommunens stadion, afkræves en højere husleje. Det fortæller Reza Javid, der er partiets politiske ordfører i Odense.

- Odense Kommune investerer i det her projekt, og de penge - folkets penge - skal komme tilbage til kommunekassen gennem en højere leje. Og hvis kravet ikke bliver infriet, så stemmer vi ikke for, når der skal tages endelig beslutning. Der skal ske en forhøjelse af lejen, siger han.

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at OB's leje er udregnet efter en markedsleje og efter Konkurrencestyrelsens retningslinjer for stadion-aftaler. Samtidig viser i alt 11 aktindsigter i 11 kommuner, at OB's leje ligger i den højeste tredjedel sammenlignet med andre "Superliga-kommuner".

Odense Kommune oplyser til os, at OB's leje er på markedsvilkår. Men du synes, den er for lav?

- Det kan jeg ikke vurdere. Men den aftale der er nu, er lavet ud fra den nuværende stand på stadion. Når vi går ind og investerer og forbedrer forholdene, skal lejen også sættes op, siger Reza Javid.

OB havde 87 ud af 90 brugsdage

OB's ejerselskab Odense Sport & Event har siden 2015 betalt 1,75 millioner kroner årligt for retten til at bruge stadion op mod 25 gange om året.

Odense Kommunes udgifter forbundet med driften af stadion udgør ifølge et svar fra Borgmesterforvaltningen 1,9 millioner kroner om året.

Som ejer af stadion er det kommunens ansvar og pligt at sikre, at der er aktiviteter på stadion udover OB's cirka 20 årlige kampe på stadion. For det giver en dårlig økonomi, hvis der ikke sker andet. Ser man bort fra OB's kampdage, har kommunen fuld råderet over stadion resten af året.

Alligevel skal man lede længe efter arrangementer, som OB ikke er vært på. De seneste fire år er det kun sket tre gange. Seneste gang var i 2018, da Boldklubben Marienlyst spillede pokalkamp mod Brøndby IF. I samme periode har OB stået for 87 brugsdage.

- Det er et spild af ressourcer. Odense Kommune skal bruge stadion til andre formål, siger Reza Javid.

- Pengene er ikke en blankocheck

Fra 2028 gælder nye regler for overdækning af alle tilskuerpladser i Superligaen. I dag er en tredjedel af pladserne overdækket, så derfor er en modernisering nødvendig, hvis man fortsat vil have, at der skal kunne spilles på højeste niveau i Odense.

Udgifterne forbundet med overdækning af stadion er foreløbigt estimeret til en pris mellem 90 og 145 millioner kroner, fremgår det af et notat fra Odense Kommune. Derfor er det en del af den politiske aftale, at andre investorer, heriblandt Odense Sport & Event, skal bære penge til bordet.

- Vi skal have flere parter på i et offentligt-privat partnerskab mellem kommunen og så én eller flere private investorer, som kan se en idé i at lave udvikling på stadion og i hele området omkring stadion, sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn tilbage i september, få dage før man indgik budgetforlig.

Ifølge Reza Javid fik Enhedslisten skrevet ind i forligsteksten for stadion, at man skal undersøge, om lejen skal stige.

- De her 35 millioner, vi har sat af, står vi ved. Vi mener, det er i Odense Kommunes interesse og i mange odenseaners interesse, at der også i fremtiden skal spilles topfodbold i Odense. Men pengene er ikke en blankocheck. Der skal andre investorer til, og så skal vi have en lejeforhøjelse. Vi skal ikke støtte private virksomheder, siger han.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger skal OB og kommunen mødes første gang i begyndelsen af det nye år for at drøfte planerne.