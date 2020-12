Enhedslisten vil sende børn og unge på tidlig juleferie

Hvis det står til regeringens støtteparti Enhedslisten, skal børn og unge i coronaudfordrede områder i landet sendes på tidlig juleferie.

Det gælder blandet andet i Odense.

Det siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Mandag morgen deltager han i et virtuelt møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om yderligere coronarestriktioner.

- Det er helt klart, at med de bekymrende smittetal, vi ser nu, både i stigningen af antallet af smittede, men også i positivprocenten, altså at flere af dem, som testes, bliver testet positive, ja, så er det afgørende, at vi sætter ind nu.

- Og at vi sætter ind tidligt og i tilstrækkeligt omfang, så smitten ikke spreder sig hen over julen, siger Hvelplund.

- Derfor vil det være fornuftigt at sende eleverne på ungdomsuddannelserne og de ældste årgange i folkeskolen hjem på en tidligere juleferie i de områder, hvor smitten er mest udbredt.

- Og vi skal begrænse aktiviteten i samfundet generelt. Eksempelvis lukke ned for flere af de offentlige arbejdsplader. Samt opfordre de private arbejdspladser til mere hjemmearbejde, siger Hvelplund.

Restriktioner varslet søndag aften

Efter mødet hos Heunicke med Folketingets partier vil regeringen orientere borgmestrene i 37 kommuner, som bliver berørt.

Søndag aften varslede statsminister Mette Frederiksen en delvis nedlukning flere steder i landet. Det vil sige i København, Odense, Aarhus samt en række kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

- Vi skal have bedre styr på smitten, inden det bliver selve juleaften. Det kommer til at kræve meget af os alle sammen igen, sagde Mette Frederiksen i en video på Facebook.

- Hvis vi generelt ser færre mennesker, så bliver det mere sikkert at kunne samle den nære familie, når det netop bliver juleaften.

- Vi bliver nødt til at spørge os selv: Skal vi ses? Og ikke - hvordan kan vi ses?

Frederiksen har annonceret et pressemøde mandag formiddag. Endnu er tidspunktet ukendt.