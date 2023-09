Enorm kø til åbent hus på kloster

Nonnerne har forladt Dalum Kloster, og søndag er verden udenfor for første gang inviteret indenfor.

Og rigtig mange har prioriteret at bruge deres højhellige søndag på at besøge klosteret. Kort før dørene er slået op klokken 14, er der massiv kø til klosteret. TV 2 Fyns udsendte vurderer, at hundredvis er mødt op.

En af de mange gæster er tidligere genbo til Dalum Kloster.

- Vi er nysgerrige efter at se det. Nu har vi boet overfor og kigget herover i mange år, men aldrig været indenfor, det har jo ikke været muligt før, siger Hanne Hansen. Hun er tilfreds med oplevelsen:

- Det er rigtigt flot heromme i parken. Og jeg synes, at det er bedre, at her skal være boliger, end at det bliver revet ned.

Det er den nye ejer af Dalum Kloster MT Højgaard Property Development, der søndag har åbnet den historiske og fredet bygning op for offentligheden.



MT Højgaard overtog grunden ved årsskiftet 2022/2023 fra den katolske stiftelse Sct. Hedvig med henblik på at udvikle grunden til blandt andet boliger. Samtidig er der et ønske om at gøre den gemte klosterpark mere tilgængelig for offentligheden.



Der er åbent hus i Dalum Kloster frem til klokken 17.