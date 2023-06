Entreprenør bag letbane reagerer: Tager fejl meget alvorligt

Letbanen i Odense har holdt stille siden den 11. juni, hvor et facadeanker løsrev sig, så en elledning faldt ned. Det betyder at letbanen kan være ude af drift i op til seks uger, mens øvrige facadeankre efterses.

Det har fået entreprenøren der stod for letbanebyggeriet til at reagere. De skriver følgende i en mail til TV 2 Fyn:

"Den 13. juni underrettede Odense Letbane Comsa om, at en facadeanker var blevet løsnet fra en ejendom på Nyborgvej mellem den 10. og 11. juni. Odense Letbane besluttede herefter at aflyse driften mellem Tarup Center og Ikea, mens en sikkerhedskontrol af facadeankrene udføres.

Odense Letbane har meddelt, at driften kan blive påvirket i en periode på 1 til 6 uger, mens facadeankrene kontrolleres. Comsa og vores partner Efacec, der har designet og installeret facadeankrene, tager denne situation meget alvorligt, og vi er i dialog med Odense Letbane for at løse problemet.

Alle facadeankre blev installeret i overensstemmelse alle kontraktlige aftaler og fuldt accepteret af Odense Letbane. Der foregår i øjeblikket en undersøgelse, og det er derfor for tidligt at drage nogen konklusioner.

Vi vil afvente al information og de endelige konklusioner fra undersøgelsen, før vi har yderligere kommentarer."