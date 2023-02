Entreprenør tager fuldt ansvar for skimmelsvampen på Nyt OUH

- Vi har ansvar for alt det, der sker her. Vi er pålidelige, vi har kontrollen og vi vil løse det her.

Så klar er meldingen fra Arolodo Tegon, der er er chef for den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera, der står for byggeriet af Nyt OUH.

Det sker efter, at det tidligere onsdag kom frem, at byggeriet af det nye supersygehus er blevet ramt af skimmelsvamp i 400 forskellige rum.

- Der var nogle utætheder fra arbejde, som ikke var lavet ordentligt. Så vi besluttede os for at droppe underleverandøren, og erstatte dem med en anden, siger Arolodo Tegon.

Helt konkret mistænker man, at det er anlægningen af tagkonstruktionen, der nu har givet skimmelsvamp i væggene. Og det vil den italienske entreprenør håndtere omgående.

- Hvis der viser sig at være svamp i væggen, så skal det fjernes. Så fjerner vi gipsvæggene, siger Arolodo Tegon.

Ekstern rådgiver tilknyttet

Lige nu er entreprenørerne ved at finde ud af, præcis hvor skimmelsvampen er, og hvor omfangsrig den er. Til det er der også hentet ekstra hjælp ind.

- Vi har sikret at der bliver en certificeret specialiseret rådgivningsvirksomhed tilknyttet for sådan set både at bidrage med at lave risikovurderingerne, hvad er det for en metode, man skal anvende, hvordan evaluerer man på det og kontrollerer, at forholdene nu er, som de skal være, siger Torben Hedegaard Jensen, direktør ved OUH.

Samtidig prioriterer han, at indsatsen mod skimmelsvampen har højeste prioritet, indtil det er løst.

- Det er jo det, der er allervigtigst for os. Vi er et højtspecialiseret sygehus med mange imunsvækkede patienter, og det går vi ikke på kompromis med.

Forventer problemet løst inden åbning

Den prioritering er de enige i i Region Syddanmark, hvor formanden for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling regner med at have løst problemet inden de første patienter kommer til det nye sygehus.

- Det gode ved det her i Odense er, at der ikke er nogen patienter endnu, og det blev opdaget i tide. Samtidig er vi enige med entreprenøren om, at det her skal laves, og det skal laves nu, siger Karsten Uno Petersen fra Socialdemokratiet.

Er det så sådan at du vil stå i dag og garantere, at det her problem er løst, når Nyt OUH skal tages i brug?

- Jeg er helt tryg ved at det arbejde det går i gang nu, og at det bliver overstået. Og af samme grund er jeg også helt tryg ved at entreprenøren jo har et avanceret overvågningsanlæg, som nu måler luftfugtighed og temperatur, så det kan undgås i fremtiden.

Så er det løst, når Nyt OUH skal tages i brug?

- Det er min klare forventning, siger Karsten Uno Petersen.

Det kan være ganske usundt for mennesker at blive udsat for skimmelsvamp. Det kan også være usundt at undgå penicillin, fordi man tror, man er allergisk, hvis man slet ikke er det - og det tror 10 procent af danskerne faktisk.