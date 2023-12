Er det dig? To fynske lottomillionærer har ikke meldt sig

Danske Spil trak mandag 25 præmier af en million kroner i årets store julelotto. Men de fire af de nyudklækkede millionærer har endnu ikke meldt sig. De to har købt deres kupon i Odense.

- Vi har aldrig før uddelt 25 millioner til 25 vindere på én gang, så det kommer ikke bag på os, at det endnu ikke er alle vinderne, der har meldt sig. Vi er godt klar over, at der kan være meget at se til med julefrokoster i familien og julegaver, der skal nydes. Indtil videre siger vi tillykke og glæder os på vegne af de heldige danskere, der allerede har opdaget, at de er blevet julemillionærer, siger adm. direktør i Danske Lotteri Spil, Malene Mølgaard.

De to fynske lottokuponer som endnu ikke er indløst er købt i Bilka Odense og Center Kiosken i Tarup Center.

Er man i tvivl om, hvorvidt man har vundet, så kan man også præmiesøge sin kupon i Lotto appen eller hos en forhandler. Hvis man har vundet en større gevinst, skal man registrere den på danskespil.dk/vinder og herigennem få udbetalt præmien, oplyser Danske Spil.