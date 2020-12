Strømmen er tilbage efter mere end 12 timers afbrydelse i Odense

Artiklen er opdateret og gennemskrevet med citater fra VoresElnet.

Opdatering fra VoresElnet: Vi har nu 1656 uden strøm, og forventer fortsat at alle har strøm igen kl. 15. Vi kan oplyse, at første fejl er lokaliseret, og der er gravet ned til fejlen. Elektrikerne er i gang med at reparere kablet. Vores målevogn er ved at lokalisere den anden fejl i jorden. Så snart den er fundet står gravehold og elektrikere klar til også at udbedre denne fejl.

Vores Elnet meddeler klokken 15.15, at begge fejl, der opstod natten til torsdag, er udbedret, og at elforsyningen til samtlige husstande i Vollsmose er genetableret.

Flere fynboer i området omkring Skibhuskvarteret, Vollsmose Alle, Bøgeparken, Birkeparken, Hybenhaven, Slåenhaven og Tjørnehaven fik natten til torsdag afbrudt strømmen. Først efter klokken 15.00 torsdag blev strømforbindelsen genetableret, efter teknikere i timevis havde arbejdet med at få løst problemet, som beskrives som en større 10kv fejl.

- Vi har fundet den ene af de to fejl, og er ved at grave ude på stedet ved Vollsmose Alle, siger Lene Højbjerre Callesen, der er kommunikationsansvarlig.

Der graves på livet løs på Vollsmose Alle. Foto: Jonas Mattsson

Teknikerne har arbejdet på problemet siden klokken 2 i nat, hvor fejlen først opstod.

Kontakter politiet

I alt 2.354 odenseanere i området blev påvirket af strømafbrydelsen. Det har fået en del til at ringe til politiet natten til torsdag.

Energi Fyn har oplyst, at det først forventes, at strømmen er reetableret om omkring 2½ time. Det er ikke nødvendigt at ringe til politiet. Hilsen Vagtchefen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 31, 2020

- Og det er ikke nødvendigt, oplyser de på Twitter.

Hvad med fisken i køleskabet?

Strømafbrydelsen blev bemærket allerede i nat da det skete, af en flok beboere i Skibhuskvarteret, som skrev om strømafbrydelsen på deres beboergruppe på Facebook.

Læs også Sådan bliver nytårsvejret – smoking og kjole skal være regntæt

I beboergruppen på Facebook adavarer en enkelt om, at man skal holde øje med sin fisk. En anden siger, at så længe man ikke åbner køleskabsdøren, så skal det nok gå.

Ifølge en artikel fra Bolius, så er det rigtig nok. Hvis ikke man åbner lågen, kan maden i køleskabet holde sig i et par timer, måske mere. Men her på 5. time er det uvist, om det måske kan have spoleret nytårsmaden for nogle. Og hvis strømafbrydelsen varer til klokken 15, er det ikke sikkert at fisk eller skaldyr kan holde sig.

- Og lad være med at åbne fryseren, siger Lene Højbjerre Callesen.

Mad i fryseren kan holde sig i 24 timer uden strøm.

Krydset på Vollsmose Alle ligger helt mørkt hen. Foto: Jonas Mattsson

- Og så må vi opfordre til, at folk måske spiser lidt senere i aften eller finder alternativer, siger Lene Højbjerre Callesen.

Det kan måske være en fordel, at stille maden udenfor, men hold øje med temperaturen, og sørg for, at der ikke kan gå dyr i det.

Skulle hele middagen være spoleret, er det ikke VoresElnet, der skal tage sig af din regning. Du skal i stedet kontakte dit forsikringsselskab og anmelde skaden til dem.