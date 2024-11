Er Viktor Axelsen blevet detroniseret? Her er ekspertens svar

Viktor Axelsen led lørdag et nederlag til landsmanden Anders Anthonsen i semifinalen ved China Mastes, og i den forbindelse har TV 2 Sport spurgt deres badmintonekspert Jim Laugesen, om der er kommet en ny badmintonkonge i Danmark.

- Jeg har fået det spørgsmål mange gange nu. Det er jo dejligt, og jeg er bare glad på dansk badmintons vegne over, at vi har to så gode badmintonspillere, som gør det så godt. Men der skal flere titler ind, hvis du skal forbi Viktor Axelsen, lyder svaret.

Et af de mere synlige beviser på, at diskussionen er helt reel, er, at Anders Antonsen overhaler Axelsen på verdensranglisten, når den opdateres tirsdag. Her vil førstnævnte være nummer to, skriver TV 2 Sport.