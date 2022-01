Er zoologisk have uetisk? Se fynboernes spørgsmål fra debat i Odense Zoo

Han anerkender, at nogle af dyrene heriblandt dovendyrene har ændret adfærd under coronanedlukningen, hvor der ikke har været så mange gæster, men det er ikke et problem.

- Det er vigtig for vores dyr, at de ved, hvilket område der er deres, og hvilket der er vores. Det er klart, når der ingen gæster er, så bevæger fuglene f.eks. sig ud på stien, men når der så kommer gæster, så bevæger de sig ud fra stien.

Daniel Lund spurgte fra Facebook, om hvordan zoologisk have ved, hvor meget plads de forskellige dyr skal have for ikke at blive stresset. Kirstin Andersson nævnte, at det er noget af det, som forskningen hjælper med.

- Det er noget, vi forsker i. For meget plads kan give lige så meget stress som for lidt plads. Det er ikke størrelsen på pladsen – det er mere, hvad der er på den plads, for at dyrene bliver mentalt og fysisk stimuleret.

Hun fortæller desuden, at man kan se ændringer på dyrets adfærd, hvis pladsen er et problem.

Se debatten

Udover de spørgsmål der er nævnt her, så spurgte fynboerne også ind til, hvordan dyrene får mad, hvordan zoo hjælper bestanden af dyrearter i resten af verden, og hvorfor zoologiske haver blev opført til en start.

