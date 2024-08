Erhvervslivet trækker sig - aftale om færre studiepladser vakler

Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri (DI), har valgt at trække sin støtte til uddannelsesreformen, der blev vedtaget i 2023 og havde til formål at skære ti procent af de danske universitetspladser for at få flere til at vælge en professionsuddannelse som eksempelvis sygeplejerske, lærer eller pædagog.

Organisationen trækker støtten, fordi de mener, at reformen er på vej i den gale retning, og derfor vil de have politikerne tilbage til forhandlingsbordet.

- Nu lægger man op til hovedløst at skære studiepladser uden øje på, hvad der er behov for på arbejdsmarkedet. Derfor kan vi fra DI’s side ikke støtte det, der ligger i aftalen for nuværende, siger administrerende direktør i DI Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.