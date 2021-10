Erhvervsmand om Killerup-sag: - Jeg kan ikke dokumentere, at det drejer som millioner

Fredag bragte TV 2 Fyn et indslag, der kunne fortælle, at Liberaternes spidskandidat, Johnny Killerup, i 2013 blev bedt om at fratræde sit direktørjob på grund af uregelmæssigheder i regnskaberne.

Det fik Johnny Killerup til at true med at stævne Michael Sandal, der er grundlægger af virksomheden Team Online, for injurier. To år før den omtalte fratrædelse havde han ansat Johnny Killerup som direktør i selskabets amerikanske afdeling.

Ifølge Michael Sandal skulle Johnny Killerup have købt flybilletter, hotelophold og limousinekørsel på virksomhedens regning for et betydeligt beløb.