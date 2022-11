Erhvervsmand trækker alle påstande tilbage: Intet belæg for påstande mod Johnny Killerup

Erhvervsmanden Michael Sandal fra Odense har lagt sig fladt ned og trækker nu alle påstande i sagen mod Johnny Killerup tilbage

Det sker i en fælles pressemeddelelse efter, at Johnny Killerup sidste år anlagde injuriesag med påstand om en erstatning på 100.000 kroner.

Injuriesagen fulgte i kølvandet på, at Michael Sandal under kommunalvalget sidste år beskyldte Johnny Killerup for i perioden 2011-2013 at have svindlet for millioner, mens han arbejdede i Michael Sandals firma Team Online A/S.

Johnny Killerup stillede op for Venstre, men da han på TV 2 Fyn erklærede, at han gik efter borgmesterposten, blev han ekskluderet fra partiet og stillede i stedet op for sin egen liste, Liberaterne.

Johnny Killerup har fra dag ét udtalt, at sagen var uden substans og byggede på injurier.

I sidste uge opfordrede en dommer i sagen parterne til at indgå forlig - et forlig, der indebærer, at Johnny Killerup trækker søgsmålet tilbage og frafalder kravet om straf, fængsel og dagbøder.

Desuden skulle Michael Sandals otte påstande mod Killerup trækkes tilbage. og, der skulle forhandles og aftales en godtgørelse til Johnny Killerup.

Størrelsen af godtgørelsen er ikke oplyst i den meget korte forligstekst.

Johnny Killerup ønsker ikke at udtale sig yderligere om forliget.