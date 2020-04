Erhvervsminister ser med stor alvor på Ikea-åbning

Mandag åbnede Ikea sine fem butikker i landet efter flere ugers frivillig nedlukning.

Den klare anbefaling til Ikea og andre var, at de skulle lade være med at åbne, og der valgte de så at gøre noget andet, og det ser vi med stor alvor på Simon Kollerup, erhvervsminister, Socialdemokratiet

Dermed gik butikskæden imod Erhvervsminister Simon Kollerups (S) anbefaling, og det vækker bekymring.

- Jeg har meget klart hen over weekenden sagt, at dem, der ikke har været åbnet, skal lade være med at åbne nu, siger Simon Kollerup og uddyber:

- Vi har lagt en kontrolleret, forsvarlig genåbningsplan for Danmark, og hvis man begynder at åbne flere ting end det, så skubber man også det smittetryk, som vi ønsker at have styr på, siger han.

- Vi ser på det med stor alvor

Trods erhvervsministerens anbefalinger om at holde lukket, så mente Ikea stadig, at de kunne åbne. Det skyldes ifølge varehuschef i Ikea Odense Namik Catkafa, at alle forholdregler var taget.

- Vi er aldrig blevet bedt om at lukke ned, så det er jo vores egen opgave at kigge på varehuset, hvor der kan komme mange mennesker, sagde Namik Catkafa til TV 2/Fyn mandag.

Ikea havde blandt andet placeret en medarbejder ved indgangen, der skulle tælle antallet af kunder og sørge for, at der ikke kom for mange i varehuset. Både legepladser og Ikeas restauranter er også fortsat lukkede.

Hvad konsekvenserne kan blive for Ikea, er stadig uklart.

Hos Ikea oplyser man, at der ikke har været noget konkret påbud om at holde lukket.