Erhvervsredaktør: Få midler til store udfordringer i nyt vækstudspil

Det er blandt andet en ledighed, der er landets 11. højeste, en erhvervsfrekvens (altså borgere i arbejde), der er Danmarks næstlaveste, og et arbejdsmarked, hvor 739 unge mennesker ikke kan få en praktikplads.

Nyheden på pressemødet onsdag eftermiddag var, at nu skal der gøres noget ved det.

Og det er en god nyhed.

Og der er da også masser af fremgang i Odense - ikke mindst inden for byggeriet, robotbranchen, turisme- og byudviklingen.

Det er glædeligt, at både arbejdsgivere, fagbevægelse, politikere og erhvervsskoler nu forpligter sig til, at flere unge skal have en læreplads, og man forsøger at finde konstruktive løsninger.

Ord gør det ikke

Men ord er taknemmelige, og intiativerne skal bedømmes på succesraten, når den nye lærepladsalliance, der blev stiftet i dagens anledning, har prøvet deres redskaber af.

Desuden skal der nok også slagtes nogle hellige køer. Det er fint, at robotklyngen i Odense skal være verdens bedste, og der er også masser at vækst i branchen at glæde sig over.