Erhvervsskole hjemsender to hold efter elev er testet positiv for covid-19

Endnu en fynsk uddannelsesinstitution har hjemsendt elever efter en positiv test med covid-19. Denne gang er det Syddansk Erhvervsskole i Odense, der har hjemsendt to hold plus deres lærere, efter en elev er testet positiv.

Det bekræfter Lars Havelund, der er kommunikationschef ved Syddansk Erhvervsskole.

- Det er rigtigt, vi har en elev på et af vores hold, der er konstateret positiv med covid-19. Vi fik det at vide i går, siger Lars Havelund.

Han fortæller, at skolen efter at have talt med myndighederne fulgte de udstukne retningslinjer og efterfølgende hjemsendte elevens nærmeste kontakter, hvilket i dette tilfælde var elevens eget hold samt et hold yderligere og deres undervisere.

Viser det sig, at der er flere, der bliver testet positive, er vi bare glade for, at vi har fået stoppet smittekæden ved at sende dem hjem Lars Havelund, kommunikationschef, Syddansk Erhvervsskole

Elever og lærere er sendt hjem med besked om, at de skal testes to gange, inden de kan møde igen. Årsagen til at flere hold er sendt hjem, er ifølge Lars Havelund formentligt, at de har haft fællesundervisning.

- Viser det sig, at der er flere, der bliver testet positive, er vi bare glade for, at vi har fået stoppet smittekæden ved at sende dem hjem.

- Vi følger retningslinjerne, så alle, som eleven har gået tæt sammen med, er sendt hjem og skal testes, siger kommunikationschefen.

Forventeligt

Lars Havelund kalder samtidig retningslinjerne enkle at forholde sig til for en skole som deres, fordi de beskriver klart, hvordan de skal håndtere situationen.

- Med cirka 5.000 elever og over 800 ansatte på vores adresser hver eneste dag, så er det helt forventeligt, at vi får nogle hos os, der bliver testet positive – det ville være mærkeligt, hvis det ikke skete. Så det handler om at håndtere det, så vi så vidt muligt får beskyttet andre mod at blive smittet.

- Så hjemsendelsen gør, at vi får stoppet smittekæden. Samtidig behøver vi ikke overreagere og lukke hele skolen ned for at passe på andre. Så det gør det muligt for os at fortsætte på betryggende vis, siger Lars Havelund.

Han understreger, at situationen og den positive test kun får skolen til at holde endnu mere fokus på at holde afstand og holde hygiejnen på plads.

- Det har vi en opgave i at blive ved med at minde de unge mennesker om. Man kan jo være smittet, uden man ved det eller har symptomer. Så vi kan ikke bare læne os tilbage. Det er meget, meget vigtigt for os, siger Lars Havelund.

Den smittede elev går på robot, teknologi og automatik på Risingsvej i Odense.