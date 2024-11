Erik har fået nok af Martins UFO-båd: - Den er grim, og den skal væk

Erik Nielsen er pensioneret ingeniør og bestyrelsesformand i den lokale ejerforening Promenaden.

- Jeg tog UFO-båden med som et punkt på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, vi havde i starten af november. Her var budskabet klokkeklart. Den skal væk.

Synes du godt, at man kan tillade sig at bede en anden mand om, at han skal fjerne sin båd, fordi man ikke synes, den er pæn nok?

- Ja. Det er måske lidt hårdt sat op, men der er mange argumenter for, at denne båd ikke passer ind i miljøet her.

Hvilke argumenter?

- Den fylder og er ikke særligt æstetisk.