Eriksen og Inter enige om exit

Det forventes, at Inter fredag eller lørdag offentliggør resultatet af forhandlinger. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den fynske midtbanespiller med sin agent Martin Schoots været i Milano for at få papirarbejdet på plads, og kun et par mindre tekniske og juridiske detaljer mangler endnu.

OB, Ajax eller en tredje klub

Ekstra Bladets kilde forstår på Eriksens agent, at fynboen nu vil fortsætte sin genoptræning hjemme i Odense, og de kommende måneder vil så vise, hvorvidt og hvordan han kan genoptage sin karriere i OB, Ajax eller et tredje sted.

OB har tidligere offentligt fortalt, at klubben er interesseret i at få Christian Eriksen hjem. Det var i denne klub, han spillede, inden han som 16-årig blev købt af Ajax.

Siden EM i sommer har Christian Eriksen fortrinsvist opholdt sig i Odense, hvor han også har trænet på OB's anlæg i Ådalen.