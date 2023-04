Ét år efter: Nu kan naboer til letbanen endelig indsende klage

- Du kan godt høre, at jeg er en lille smule muggen.

Sådan samler letbane-nabo Michael Schødts selv op på sin snak med TV 2 Fyn fredag.

Det er ellers en positiv nyhed, der ligger til grund for telefonsamtalen.

Fra lørdag kan støjplagede naboer til letbanen nemlig endelig få lov til at indsende sine klager til Ekspropriationskommissionen efter lang tids venten.

Det sker fordi kommissionen på egen hånd har valgt at fastsætte letbanens ibrugtagningsdato til lørdag den 15. april, eftersom Odense Letbane ikke selv har taget initiativet.

Et manglende intiativ, der har betydet, at støjplagede naboer ikke har kunne få lov til at indgive deres klage til Ekspropriationskommissionen og få fastsat en eventuel erstatning for støj- og vibrationsproblemerne.

Det er selvom letbanen åbnede med prompt og pagt for næsten et år siden 28. maj 2022.

- Vi har løbet panden mod muren, så du tror, det er løgn, siger Michael Schødts.

- Og jeg ærger mig over, at der er gået et helt år med ingenting, siger tilføjer han.

Kan tage år

Følger kommissionen de normale arbejdsgange, så kommer der dog til at gå yderligere et år, før selve sagsbehandlingen af letbane-klagerne begynder.

Og sagsbehandlingstiden kan også tage år, da den består af besigtigelse, vurderinger og endelig en domstolsafgørelse over erstatningens størrelse.

Dermed kan der snildt være gået 3-4 år fra den dato, letbanen blev sat i drift, til naboerne ved, om de er berettiget til erstatning på grund af de omfattende støjgener, letbanen giver i deres boliger.

- Men jeg glæder mig da over, at vi nu får muligheden for at klage, siger Michael Schødts, der håber, at kommisionen begynder på sin sagsbehandling hurtigere end normalt.

- Men når man lever med støj, så er det lang tid uanset hvad. Jeg har selv min seng to meter fra køreledningen, lyder det fra Michael Schødts, der forgæves har forsøgt at sælge sin lejlighed i Carl Nielsens Kvarter.

Arbejder stadig på støjproblemer

Tilbage står letbane-naboen med ét spørgsmål til letbanen. Hvorfor bliver ibrugtagningsdatoen først fastsat nu?



Et spørgsmål TV 2 Fyn har stillet til Odense Letbane.

- Fordi vi frem til nu har arbejdet med at nedbringe gener fra støj og vibrationer, og det arbejder vi sådan set fortsat med, men Ekspropriationskommissionen har nu vurderet, at det er på tide, at ibrugtagningsdatoen nu skal fastsættes, siger direktøren i Odense Letbane, Dan Ravn, til TV 2 Fyn.

Så nu hvor der er en dato, forventer du så, at tingene begynder at gå lidt mere gnidningsfrit?

- Vi arbejder fortsat - ligesom vi har gjort hidtil - intensivt med at finde ud af, hvad årsagerne er til de vibrations- og og støjgener, som vi har, og det gør vi også fremadrettet, siger direktøren.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, hvordan støjmålinger har vist, at letbanen larmer langt over de fastsatte grænseværdier. Og det har blandt andet betydet, at en gruppe naboer - herunder Michael Schødts - har rejst et civilt erstatningskrav mod letbanen.