Et år efter ydmygelsen: Sådan har OB vendt skuden

Vigtige begreber som kontinuitet, kultur og kompetence har været en mangelvare i OB, og der har ikke været en klar retning for fodboldklubben. Det er nogle af de ting, som både sportsdirektør Troels Bech og cheftræner Søren Krogh har arbejdet på siden sommer.

Selvfølgelig handler det først og fremmest om at levere resultater, men sejre og succeser kommer kun på baggrund af grundigt arbejde i hverdagen. Derfor er det fornuftigt, at OB bruger denne sæson på at blive klogere på klubbens identitet. Hvad skal kendetegne OB fremadrettet? Hvilke værdier definerer OB? Hvordan skal et OB-hold spille i fremtiden? Det er spørgsmål, der er svære at svare på – men de er vigtige at få svar på.

På vej mod rekordsæson

På den korte bane handler det først og fremmest om at rykke op. Her har Søren Krogh og kompagni sørget for et forrygende udgangspunkt ved at vinde 12 af de første 14 kampe med 37 point til følge.

Man kan ikke forlange meget mere, og det fortjener ros. Også selvom nogle af modstanderne i Nordic Bet Ligaen er af tvivlsom karakter.

Aktuelt er OB på vej mod en rekordsæson i landets næstbedste række, og det bør alt andet lige give grobund for en retur til Superligaen, hvor OB kan stå i en bedre forfatning, end da klubben rykkede ned.