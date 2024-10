Èt år med miljøzone - så mange har fået en bøde

Den for mange velkendte lugt og lyd af en dieselbil er i løbet af det seneste år forduftet og forstummet en smule i det indre Odense. I hvert fald er der blevet langet godt med bøder over disken til de bilister, der har krydset byens miljøzone med en bil fra før 2011 uden et partikelfilter.

Intet mindre end 2.758 bøder er givet til biler, varebiler og lastbiler det seneste år.

Bødestørrelsen for en person- eller varebil er 1.500 kroner, mens det koster 12.500 kroner for en lastbil.

Dermed er der udstedt bøder til personbiler for godt 3,6 millioner kroner, mens varebiler udgør 462.000 kroner, og lastbiler har inddrevet 375.000 kroner. I alt er det blevet til 4,4 millioner kroner.

Det er konsekvensen af den miljøzone i Odense, der blev indført for præcist ét år siden i dag.



TV 2 Fyn kunne dengang fortælle, at det på Fyn drejede sig om 5.951 biler, der ikke levede op til kravene - I Odense var der tale om 1.333 personbiler.

Færre bøder over tid

Ifølge en aktindsigt, TV 2 Fyn har fået hos Miljøstyrelsen, er det tydeligt, at det hovedsageligt er personbilerne, der har fyldt i statistikken. Samtidig er det klart, at færre og færre kører ind i byen med et køretøj, der ikke lever op til kravene.

I Odense Kommune ligger miljøzonen inden for Ring 2. Det er ved alle indfaldsveje til miljøzonen markeret med tydelig skiltning, at man er på vej ind i – eller ud af – miljøzonen, oplyser kommunen på sin hjemmeside.



Du kan se fordelingen af bøder herunder.