Et år til valget: Byrådspolitikere banker hinanden

- Vi har lavet videoen fordi, vi synes, at det er vigtigt, at man kan vise at man samarbejder. Og for at vise, at politik også er diskussioner, men at man ikke skal slås.

Men I slår jo lidt på hinanden?

- Ja, men vi bliver også gode venner, så vi giver hinanden et kram. Selv en venstremand fortjener et kram, griner Claus Skjoldborg Larsen (S).

Har oplevet flere boksekampe

Ideen til videoen opstod over et glas hvidvin, og da begge politikere har oplevet deres boksekampe i tidens løb, lå det lige for at lave valgkampsvideoen bygget op over en boksekamp.

- jeg har haft mine boksekampe i min karriere som politimand, og det samme har Claus som MMA-formand, så det kan vi godt håndtere, siger Mark Grossmann.

Videoen blev optaget i forbindelse med et MMA-stævne i Odense i oktober, hvor der alligevel var stillet et bur op, og selve optagelserne tog ikke lang tid. Nu har de to politikere fået blod på tanden, og lover, at der kommer flere videoer.

Flere videoer på vej

Videoen fra de to politiske modstandere er bare den første video af flere, som de to har planlagt. Og selvom de i byrådssalen er politiske modstandere, er videoerne også et udtryk for, at kommunalpolitik både er en kamp og et samarbejde.

- Nogle gange bliver politik en kamp mellem giganterne og selvfølgelige må bølgerne gå højt, men det skal være ordentligt. Og samarbejde er vigtigt, og det er vi enige om, siger Claus Skjoldborg Larsen (S)

- Politik handler om at kunne samarbejde på tværs, hvis jeg ikke havde samarbejdet, så havde jeg ikke fået det igennem, som jeg har fået, siger Mark Grossmann (V).