Et blowjob for en puff bar: Byttehandler med sex er kun et klik væk for de unge, siger ekspert

For 20 år siden dukkede historier om gråzoneprostitution blandt unge op i både Helsingør og Vollsmose i Odense. Under overskriften "Blowjob for en burger" beskrev TV 2 tilbage i 2003, at unge piger ned til 14-årsalderen prostituerer sig for at opnå status og materielle goder, for eksempel mad på McDonald's eller en ny mobiltelefon.

At unge mennesker sælger seksuelle ydelser for materielle goder, er ikke et nyt fænomen. TV 2 Fyn beskrev onsdag, efter over flere dage at have talt med en lang række kilder; forældre, elever, organisationer, kommune og politi om det, der i miljøet beskrives som "byttehandler" med seksuelle ydelser om blandt andet køb af de stærkt nikotinholdige puff bars.

Men ifølge Jeppe Hald, der er projektleder hos Sex & Samfund og som i næsten 25 år har arbejdet med at rådgive børn og unge om sex, så har det aldrig været nemmere at lave aftaler om såkaldt "byttesex".

En handel med en fremmed er nemlig kun få få klik væk.

- Der er nem adgang (mellem køber og sælger, red.). De unge har nemmere ved at opsøge de her handler, samtidig med at de voksne, der sælger eksempelvis puff bars, har nemmere ved at få fat i de unge på kanaler som Snapchat, siger Jeppe Hald.