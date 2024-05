Et enkelt ærligt ord fra den nye OB-træner ændrede stemningen i rummet

Havde han den daværende stilling foran sig, ville han også kunne konstatere, at der var 10 point op til Silkeborg på sjettepladsen. Og så kom den nye målsætning:

- Den er, at OB skal spille Superliga. Og den er ikke, at vi skal være i top seks, sagde Enrico Augustinus.

- Hele vores eksistens handler om det nu

Fra at have været det evige midterhold med mesterskabsspildrømme 12 sæsoner i træk, var OB nu en klub, der kæmpede for at blive i den bedste danske række.

Det var nye tider. Det var ikke nyt med svingende præstationer, men at man sagde det højt, at det nu handlede om ikke at rykke ned, var nyt.

På scenen fik også OB-direktøren, Björn Wesström, mikrofonen.

- I det næste transfervindue skal vi justere lidt på vores spillere i forhold til den spillestil, vi skal bruge for at blive i Superligaen næste sæson. Hele vores eksistens handler om det nu, sagde Björn Wesström.