Et eventyrligt fund: 'Broen under vandet' blandt landets mest bemærkelsesværdige opdagelser

Et spektakulært arkæologisk fund.

Så simpelt beskrev museumsinspektør og arkæolog Mogens Bo Henriksen den 800 år gamle stensætning, som forbipasserende tilfældigt fandt i Odense Å ved Dalum i sommers.

Og det stempel har Slots- og Kulturstyrelsen stadfæstet tirsdag.

Her blev det offentliggjort, at den cirka 800 år gamle bro er blandt de ti mest opsigtsvækkende arkæologiske fund i Danmark det forgangne år.

- Det er jo en stor anerkendelse af et vigtigt fund. Det giver os en bedre forståelse af Odenses historie. Det er den sidste brik i puslespillet, som giver os svar på de mysterier, vi hidtil ikke har kunnet forklare, siger Mogens Bo Henriksen, imens han trækker på smilebåndet.

Den gamle bro dukkede frem fra Odense Å i august, hvor vandstanden var historisk lav.

Et tilfældigt fund

Den lange tørke som Odense og Fyn var igennem i sommers førte til en historisk lav vandstand i Odense Å.

Og tilfældighederne gør fundet endnu mere specielt for museumsinspektør og arkæolog, Mogens Bo Henriksen.

- Det er da et skægt fund. Det adskiller sig fra de systematiske udgravninger, som vi ser blandt mange af de andre vigtige fund i 2022. Havde der ikke været så lav vandstand i Odense Å, så havde vi ikke fundet stensætningen og fået svar på mange af vores spørgsmål, siger han.

Spørgsmålene omhandler den bebyggelse, som blev fundet for over 40 år siden i forbindelse med motorvejsbyggeriet.

Indtil nu har forskerne ikke kunne forklare, hvorfor man anlagde store gårde og bebyggelse langt væk fra Hjallese og Dalum Kloster.

Men det giver stensætningen nu svar på.

- Stensætningen fungerede som en bro, så man kunne komme over Odense Å til den anden side af bredden. Det giver os et blik af, hvordan Odense ekspanderede omkring 1200 tallet, hvor broen højst sandsynligt er blevet bygget.

- Og så er det da bare sjovt, at mange tusinde fynboer har gået turen langs åen uden at ane, hvilket historisk fund, der lå og lurede under overfladen, siger Mogens Bo Henriksen.