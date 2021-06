Et frirum for sygdom: Kreahelten Nanett giver syge børn et pusterum

Kreaheltene breder sig til resten af landet

Børneulykkefondens koncept startede på Odense Universitetshospital og er siden hen kommet til både Aalborg og Hjørring.

Efter sommerferien kan man også forvente at møde kreahelte i henholdsvis Kolding, Esbjerg og Herlev.

- Jeg kommer selv her fra Odense, så det er da dejligt at kunne være med til at være forløber på det her gode koncept, siger Nanett Brik, der glæder sig til at hilse på flere børn i fremtiden.

Noget tyder i hvert fald på, at man længe ude i fremtiden kan møde Nanett ved indgangen til H.C. Andersens Børnehospital.

- Det betyder sindssygt meget at gå på arbejde og være glad. At kunne gøre en forskel for børnene, siger hun.